La Fortitudo ha conquistato una vittoria importante al PalaPentassuglia di Brindisi, che le permette di mantenere vive le speranze di promozione. Con questo risultato, la squadra si avvicina alla fine della stagione regolare con obiettivi ancora da raggiungere. La squadra ora si trova in una posizione favorevole per tentare di ottenere la promozione, continuando a giocare fino all’ultimo minuto utile.

Fino alla fine. Con il successo ottenuto al PalaPentassuglia di Brindisi la Fortitudo si è guadagnata il diritto e il dovere di provare a centrare la promozione fino al termine della stagione regolare. A Brindisi al di là delle eccellenti prove balistiche di Alvise Sarto e del redivivo Lee Moore, la formazione di Attilio Caja ha sciorinato una prestazione fatta di sostanza e qualità. Ottima la difesa, pungente in attacco la Flats Service ha tenuto in mano il conforto in pratica dall’inizio alla fine toccando il +20 nel secondo quarto, fermando i tentativi di rimonta brindisino arrivato a 2 punti di distanza per poi chiudere a +10 che conferma la forza soprattutto interiore di una Effe fatta da uomini ancor prima che da giocatori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo adesso riscopre Moore. Scatta la volata per la promozione

Serie A2. La Fortitudo lunedì ritrova Moretti. E intanto Moore lavora con i compagniSabato di lavoro, domenica di riposo e poi da lunedì il via alla settimana che porta al ritorno in campo.

Serie A2: la classifica resta interessante per l’Aquila. Fortitudo, l’ora delle scelte tra il croato Perkovic e MooreMissione compiuta, Cento battuta, non senza qualche patema d’animo, a dir la verità piccolo, due punti incamerati e rincorsa alla capolista Pesaro...

Si scinde la coppia in vetta alla classifica, con la Fortitudo Bologna costretta ad abdicare a causa della netta sconfitta sul parquet della Gesteco Cividale. La sconfitta degli uomini di Caja fa esultare la VL Pesaro, adesso nuovamente capolista solitaria del giron - facebook.com facebook