La fortezza di Peschiera i grandi lavori del ' 900
Il centro documentazione storica di Peschiera del Garda organizza una conferenza dedicata alla storia della cittadina arilicense, con particolare attenzione ai lavori di ristrutturazione e sviluppo effettuati nel corso del Novecento. Il relatore sarà l’architetto Oscar Cofani, che presenterà una serie di fotografie e documenti storici per illustrare le modifiche subite dalla fortezza e dall’abitato nel tempo. L’evento si svolgerà presso la sede del centro.
Il centro documentazione storica di Peschiera del Garda vi invita a una conferenza (Relatore Arch.Oscar Cofani) sulla trasformazione della cittadina arilicense, attraverso una documentazione fotografica. Presso la sala conferenze della Biblioteca civica. Info: 3473696853 (centro documentazione.🔗 Leggi su Veronasera.it
Cortona, al via i lavori alla copertura e alle facciate della Fortezza di GirifalcoArezzo, 10 aprile 2026 – Cortona, al via i lavori alla copertura e alle facciate della Fortezza di Girifalco.
Giugliano, lavori per la fibra “sfasciastrade”: la Municipale sanziona la ditta con multa da 900 euroCi sono anche i lavori per la fibra ottica tra gli interventi della Polizia Municipale di Giugliano degli ultimi giorni.
- : Il Comune di Peschiera Borromeo informa che stanno circolando alcuni messaggi telefonici in cui si segnalano presunte irregolarità riguardanti la TARI (tassa sui rifiuti) e si invita a contattare un num - facebook.com facebook