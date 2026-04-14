La fortezza di Peschiera i grandi lavori del ' 900

Il centro documentazione storica di Peschiera del Garda organizza una conferenza dedicata alla storia della cittadina arilicense, con particolare attenzione ai lavori di ristrutturazione e sviluppo effettuati nel corso del Novecento. Il relatore sarà l’architetto Oscar Cofani, che presenterà una serie di fotografie e documenti storici per illustrare le modifiche subite dalla fortezza e dall’abitato nel tempo. L’evento si svolgerà presso la sede del centro.