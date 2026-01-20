Recenti interventi della Polizia Municipale di Giugliano hanno riguardato anche lavori legati alla posa della fibra ottica. In particolare, la ditta incaricata è stata sanzionata con una multa di 900 euro per irregolarità nelle operazioni. Questi controlli mirano a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza durante le attività di sistemazione delle infrastrutture.

Ci sono anche i lavori per la fibra ottica tra gli interventi della Polizia Municipale di Giugliano degli ultimi giorni. Nel corso di un secondo controllo, in via Aniello Palumbo, è stata sanzionata una società sorpresa a manomettere la sede stradale per lavori legati alla realizzazione della fibra. L’impresa stava eseguendo uno scavo longitudinale con mezzi d’opera senza alcuna autorizzazione dell’Ente. È stata disposta la diffida al ripristino immediato e applicata una sanzione amministrativa da 866 euro. Sempre gli agenti della Municipale, lungo la Circumvallazione esterna, hanno anche fermato e sanzionato un giovane cittadino giuglianese di 20 anni, trovato alla guida di un veicolo ad alta potenza pur essendo titolare di patente B da meno di tre anni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, lavori per la fibra “sfasciastrade”: la Municipale sanziona la ditta con multa da 900 euro

