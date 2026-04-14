Uno spettacolo che "è un un’unione tra due mondi opposti, rivoluzionari entrambi, da una parte la musica e dall’altra la fisica quantistica ", spiega Gabriella Greison nel presentare ’Dove tutto può accadere’, che stasera (ore 21) sarà in scena al Teatro di Fiesole. Uno spettacolo scritto dalla stessa Greison e tratto dal volume omonimo che mette in scena la vita di Paul Dirac, il "fisico della bellezza" che è stato "uno dei creatori della fisica quantistica", spiega la fisica, scrittrice e attrice, che racconta: "Ho fatto le mie ricerche su di lui andando a Cambridge e a Londra. Dirac ha scritto un’equazione così bella da prevedere cose che non si conoscevano, come l’antimateria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La fisica a ritmo dei Beatles: "Nella mente di Paul Dirac"

Paul Mescal e Joseph Quinn nella nuova versione dei Beatles di Sam Mendes: cosa cambia nel kolossal cinematograficoA Londra, in un set cinematografico che sembra un tempo ritrovato, Paul Mescal indossa i panni di Paul McCartney nei suoi primi anni di fama, con i...

La Storia e le storie scorrono al ritmo d’una canzone dei BeatlesMassimo Maugeri non firma soltanto un romanzo sui Beatles, e neppure una storia d’amore .