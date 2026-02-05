Paul Mescal e Joseph Quinn nella nuova versione dei Beatles di Sam Mendes | cosa cambia nel kolossal cinematografico

A Londra, sul set di un film, Paul Mescal interpreta Paul McCartney nei primi anni di successo dei Beatles. Con i capelli corti e il sorriso sognante, l’attore ricrea le atmosfere di quegli anni e si concentra sulla crescita del musicista. Accanto a lui, Joseph Quinn interpreta un altro personaggio chiave del kolossal, che promette di portare una nuova prospettiva sulla storia della band. Le riprese sono intense e l’atmosfera sembra aver riportato indietro nel tempo chiunque passi di lì.

**** A Londra, in un set cinematografico che sembra un tempo ritrovato, Paul Mescal indossa i panni di Paul McCartney nei suoi primi anni di fama, con i capelli corti, il sorriso sognante e un occhio attento alla sua evoluzione come musicista. Accanto a lui, Joseph Quinn interpreta George Harrison con uno sguardo intenso, il tipo di sguardo che solo una mente spirituale può dare. Sono due tra i tanti volti di una serie di quattro film senza precedenti, realizzati con l’impegno di Sam Mendes, il regista premio Oscar, per raccontare la storia dei Beatles attraverso il punto di vista di ogni singolo membro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Beatles Mendes

#The-Beatles- Sam-Mendes || Il mondo del cinema e della musica si ferma per un attimo, perché sono uscite le prime foto di “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”.

Sono apparse le prime immagini dei protagonisti del nuovo biopic sui Beatles diretto da Sam Mendes.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Beatles Mendes

Argomenti discussi: È uscita la prima immagine di Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson e Joseph Quinn nei panni dei Beatles e in tanti li trovano piuttosto buffi; Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson e Joseph Quinn: la loro sorprendente trasformazione nei Beatles; The Beatles, primo sguardo a Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson come i Fab Four; I Beatles al cinema: le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes.

I nuovi Beatles sono qui: la prima trasformazione di Paul Mescal e Joseph Quinn nel kolossal di Sam MendesSvelati i volti dei nuovi Beatles! Ecco Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson nelle prime immagini del progetto di Sam Mendes. Scopri i dettagli sull'uscita evento prevista per i ... msn.com

The Beatles, primo sguardo a Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson come i Fab FourSono iniziate a circolare le prime foto di Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson nel ruolo dei Fab Four nel film di Sam Mendes The Beatles. msn.com

Hamnet è la storia intensa e drammatica della vita di William Shakespeare (Paul Mescal) e su moglie Agnes (Jessie Buckley), per la perdita del figlio Hamnet. Da questo dolore Shakespeare ha preso ispirazione per scrivere l'Amleto. Hamnet è al cinema, ed è facebook

Hamnet di Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal è da oggi in tutti i cinema italiani con @UniversalPicsIt x.com