La Storia e le storie scorrono al ritmo d’una canzone dei Beatles

Massimo Maugeri non firma soltanto un romanzo sui Beatles, e neppure una storia d’amore. In «Quel che facciamo dell’amore» (La Nave di Teseo) intreccia con ambizione le due traiettorie – l’ascesa del mito musicale che ha segnato un’epoca e il legame sospeso tra uno scrittore italiano e un’avvocatessa americana – per interrogare il rapporto civile tra sentimento e responsabilità. Da una parte il racconto documentato dei Fab Four, dall’altra una relazione che attraversa vent’anni di distanza, silenzi e storia contemporanea, dalle tensioni razziali americane sino alla pandemia. Nel romanzo di Maugeri – catanese, conduttore radiofonico e fondatore del seguitissimo blog Letteratitudine – la musica non è sfondo nostalgico ma diventa linguaggio condiviso e l’amore, più che un destino, è una scelta che richiede coerenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche:

I Beatles al cinema: le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes

I Beatles al cinema: ecco le prime immagini dei protagonisti nel progetto di Sam Mendes

La Vera Storia dei Beatles: Tutta la Verità sui Fab Four (Documentario Completo ITA)

Temi più discussi: Andrea Camilleri, gli incontri di una vita che hanno fatto la storia (e la letteratura); Il romanzo in versi: camminare sui bordi per andare lontano...; Il realismo? È raccontare senza fronzoli; Eventi – mercoledì 25 Febbraio 2026.

Mogli e operaie, cameriere e nello stesso tempo intellettuali: nella storia del grembiule ci sono le nostre moltitudiniFenomenologia di un indumento funzionale che è diventato una lente sociale: se in passato definiva la donna, oggi torna in versione moda per spingerci a raccontare chi siamo e chi vogliamo essere ... vogue.it

La storia del macaco Punch che ha commosso il web: il primo segnale di svoltaPunch è nato il 26 luglio 2025 allo Ichikawa City Zoo, alle porte di Tokyo. Pesava appena 500 grammi. Un peso normale per un cucciolo di macaco giapponese, ma non abbastanza per garantirgli l’unica ... tg.la7.it

Le Storie del Premio Oggi vi raccontiamo la storia dell’Associazione Gruppo Aragosta ODV! Grazie al contributo ricevuto lo scorso anno, l’associazione è riuscita a dar vita a un progetto importante: la realizzazione di una struttura in alta montagna pensata c - facebook.com facebook