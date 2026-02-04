Agata Christian se il giallo si fa commedia | intervista al cast da Christian De Sica a Lillo

Agata Christian si apre su un film che mescola il giallo e la commedia, portando sul grande schermo un mix di risate e suspense. Tra Christian De Sica e Lillo, il cast spiega come le due storie si incrocino e creino momenti divertenti, senza perdere di vista la tensione del giallo. La regia di Eros Puglielli ha dato forma a questa commistione, che ha divertito gli attori e promette di intrattenere il pubblico.

"Due dimensioni narrative che si incontrano, creando risate e divertimento", così i protagonisti del film diretto da Eros Puglielli. Li abbiamo intervistati. L'abbiamo detto, un titolo perfetto per una commedia tinta di giallo che, in chiave ovviamente comica, rivede gli archetipi del genere. Ecco Agata Christian di Eros Puglielli, in cui svetta Christian De Sica nei panni di un famoso criminologo, alle prese con un'indagine, nemmeno a dirlo, piena di indiziati. Una parodia di Knives Out, mescolata a un cast che più corale non si potrebbe: Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Chiara Francini, Marco Marzocca, Alice Pagani, Tony Effe, Ilaria Spada ed Enzo Paci.

