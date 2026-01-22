Sola M5s sulla raccolta porta a porta in centro | Lo slittamento è una presa in giro per coprire il fallimento

Sola, consigliera del M5s, critica il rinvio dell’avvio della raccolta porta a porta nel centro di Roma, previsto inizialmente per il 26 gennaio. Secondo lei, lo slittamento rappresenta più di un semplice ritardo tecnico e evidenzia una mancanza di organizzazione e programmazione, risultando in una presa in giro per i cittadini. La vicenda sottolinea le difficoltà nella gestione dei servizi di raccolta rifiuti nel cuore della città.

«Altro che organizzazione, altro che programmazione. Lo slittamento dell’avvio della raccolta porta a porta nel quadrilatero centrale della città (previsto prima per lunedì 26 gennaio e ora rinviato) non è un semplice 'aggiustamento tecnico', ma "l’ennesima presa in giro ai danni dei cittadini.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: La raccolta differenziata non va in vacanza, posticipato il porta a porta della carta in centro storico

Raccolta dei rifiuti 'porta a porta' in centro, riprendono gli incontri pubblici: al via la consegna dei materialiA partire da venerdì 9 gennaio, riprendono gli incontri pubblici organizzati da Ambiente spa in collaborazione con il Comune, dedicati alla spiegazione del sistema di raccolta porta a porta nel centro cittadino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sola (M5s) sulla raccolta porta a porta in centro: Lo slittamento è una presa in giro per coprire il fallimentoPer il consigliere comunale del M5s, Paolo Sola, Pescara è stata ridotta a discarica e in consiglio nascondono i mastelli dietro alle tende ... ilpescara.it

Sola (M5S), il sindaco diserta la commissione su ConservatorioLa vicenda relativa al progetto di ampliamento del Conservatorio di Pescara, annunciata nei giorni scorsi dall'amministrazione Masci, torna al centro del dibattito politico dopo la seduta della Commis ... ansa.it

Le ricette le trovate in ogni singola foto, se vi piace la raccolta commentate anche con una sola faccina e condividete, Grazie - facebook.com facebook