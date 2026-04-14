La Federazione Internazionale dell'Automobile ha deciso di vietare a Mercedes e McLaren di usare una norma di sicurezza che consentiva alle vetture di spegnere il motore elettrico pochi secondi prima del termine del giro veloce in qualifica. La decisione è arrivata dopo la protesta della Ferrari, che aveva sollevato dubbi su questa pratica. La modifica delle regole mira a impedire ai due team di ottenere un vantaggio illegale.

La protesta della Ferrari ha colto nel segno: la federazione internazionale ha vietato a Mercedes e Mc Laren di sfruttare una norma di sicurezza che permetteva alle macchine dei due team di spegnere il motore elettrico pochi istanti prima della fine del giro veloce. Mercedes e Red Bull riuscivano a sfruttare tutta la potenza elettrica sul rettilineo finale prima del traguardo, subendo il taglio repentino dei cavalli elettrici e il conseguente ‘blocco di emergenza’ per 1 minuto solo nel giro di raffreddamento o di rientro ai box. Questa soluzione era consentita dal regolamento, ma aveva suscitato un certo malcontento tra i team rivali, che hanno chiesto spiegazioni alla FIA.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Fia vieta il trucco della potenza in qualifica di Mercedes e Mc Laren

Interviene la Fia: vietato il trucco in qualifica di Mercedes e Red BullUna funzione di sicurezza prevista dal regolamento tecnico è stata usata a proprio vantaggio quest’anno, in qualifica, da Mercedes e Red Bull.

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