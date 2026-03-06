LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | sfida Ferrari-Red Bull nella FP1 Mercedes e McLaren inseguono

Durante la prima sessione di prove libere del GP Australia 2026, le Ferrari e le Red Bull si sono affrontate in una sfida diretta, mentre Mercedes e McLaren si sono posizionate dietro. A metà turno, Hamilton ha segnato un tempo di 1:21.162, avvicinandosi di 373 millesimi a Verstappen, che si trova in quarta posizione. La sessione continua con le vetture che spingono per migliorare le prestazioni.

03.22 Regime di Virtual Safety Car. Vedremo se si potrà ripartire regolarmente per gli ultimi minuti di questa FP1. 03.20 Attenzione! Si ferma Albon in pista. La Williams è parcheggiata a lato con evidenti problemi tecnici. 03.18 Hamilton si lancia e vola in vetta! 1:20.736 per il Re Nero che stacca Verstappen di 53 millesimi. 03.16 Leclerc si rilancia. Il monegasco piazza il record nel T1, si conferma nel T2, quindi chiude in 1:20.960 e non migliora per poco più di un decimo. 03.14 Hamilton migliora in 1:21.162 e si porta a 373 millesimi da Verstappen in quarta posizione. 03.13 Verstappen migliora di nuovo con le soft e si riprende la vetta in 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: sfida Ferrari-Red Bull nella FP1, Mercedes e McLaren inseguono Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Norris svetta con la McLaren, Red Bull e Ferrari non girano Tutti gli aggiornamenti su LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA.... Temi più discussi: Piastri realista o prudente? L'australiano 'disegna' le prime due file della griglia 2026 in F1; La nostra griglia al Mondiale di F1: Mercedes fa paura, Ferrari finalmente innova; F1, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming; F1, GP Australia: info e orari del weekend a Melbourne. GP Australia 2026, FP1: Leclerc e Verstappen al top, Alonso ko prima del via – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Australia F1, LIVE dalle 2.15 di venerdì 6 marzo 2026 ... formulapassion.it F1 Gp Australia: le prove libere in diretta. Leclerc e Hamilton sfidano Russell e Antonelli, le incognite McLaren e Red BullA Melbourne comincia una nuova era della Formula 1: la Ferrari deve confermare i buoni test, Mercedes data per favorita ... corriere.it In Mercedes, almeno pubblicamente, non si caricano troppo di responsabilità parlando di Ferrari e Red Bull come team messi piuttosto bene. Tuttavia, internamente si sentono i favoriti anche se qualche dubbio sull'affidabilità del motore c'è visto che ad (almen x.com LECLERC PROVA A CAPIRE LA SITUAZIONE DI PARTENZA FERRARI - “La Mercedes forse un po’ più avanti e anche la Red Bull un pochino sopra di noi”. Il pilota Ferrari analizza la situazione: le squadre top sembrano tutte vicine, ma secondo lui Mercedes - facebook.com facebook