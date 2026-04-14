La ferita e la rinascita | a Orta San Giulio la scultura di Maria Lucia Albertini interroga il mito

A Orta San Giulio si tiene una mostra dedicata alla scultrice Maria Lucia Albertini, che presenta un’opera intitolata

"La figura umana non è rappresentata: è attraversata. La materia conserva la ferita e tenta la rinascita". Con questa riflessione profonda si apre "La ferita e la rinascita", la mostra personale di Maria Lucia Albertini (AlbertiniArt) che verrà inaugurata sabato 18 aprile, alle ore 17,30, presso.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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«Ogni volta che un giovane uccide, si riapre la ferita»: il monito di mamma Lucia nel Giorno del Rispetto«Da quando è morto mio figlio Willy, ogni volta che un ragazzo viene ucciso dai suoi coetanei, mi si riapre la stessa ferita.