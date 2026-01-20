Ogni volta che un giovane uccide si riapre la ferita | il monito di mamma Lucia nel Giorno del Rispetto

Nel Giorno del Rispetto, mamma Lucia ricorda come ogni episodio di violenza tra giovani riapra ferite ancora aperte. La perdita di suo figlio Willy rappresenta un monito sulla gravità di questi eventi, sottolineando l’importanza di sensibilizzare e promuovere un ambiente di rispetto tra i giovani. Un invito alla riflessione su quanto sia fondamentale intervenire per prevenire tragedie simili e costruire una società più consapevole.

«Da quando è morto mio figlio Willy, ogni volta che un ragazzo viene ucciso dai suoi coetanei, mi si riapre la stessa ferita. È un dolore grande. Occorre intervenire, occorre fare qualcosa». Non usa mezzi termini Lucia Monteiro Duarte. Nel giorno in cui suo figlio Willy avrebbe compiuto 25 anni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Giornata del Rispetto, Willy oggi avrebbe compiuto 27 anni. La madre: «Quando un ragazzo è ucciso da uni coetaneo mi si riapre la stessa ferita»Il 20 gennaio ricorda Willy Monteiro Duarte, che avrebbe compiuto 27 anni.

