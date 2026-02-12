Musica divertimento e laboratori creativi aprono le porte al Carnevale del Foro Annonario

Questa mattina il Carnevale del Foro Annonario ha preso vita con musica, giochi e laboratori per bambini e famiglie. La città di Cesena si anima con un evento che trasforma gli spazi del Foro in un grande laboratorio creativo. Tante attività aperte a tutti, tra divertimento e arte, ormai da ore attirano residenti e visitatori, pronti a vivere un pomeriggio all’insegna del colore e della fantasia.

A Cesena arriva "Straforo", il nuovo progetto culturale che trasforma gli spazi del Foro Annonario in un laboratorio urbano. L'inaugurazione ufficiale del programma di iniziative andrà in scena domenica 15 febbraio dalle 15 alle 19.30 con "Il Carnevale di StraForo", una grande festa aperta a tutta la cittadinanza dedicata in particolare a bambini, famiglie e giovani. Il pomeriggio aprirà con un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di maschere in 3D di cartone. In programma anche giochi di una volta a cura di "Nonno Banter", sculture di palloncini, merenda per tutti i bambini e musica dal vivo con le più belle canzoni Disney e colonne sonore.

