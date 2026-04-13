Chiara Balistreri in lacrime | Il mio ex andrà ai domiciliari se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza

Chiara Balistreri ha pubblicato un video sui social in cui si è mostrata in lacrime, affermando che il suo ex fidanzato verrà messo agli arresti domiciliari. La ragazza, che aveva denunciato sui social i maltrattamenti subiti, ha aggiunto che se dovesse accadere qualcosa, si assumono le responsabilità. La vicenda riguarda i dettagli di una denuncia per comportamenti violenti nei confronti della giovane.

"Sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa, tornerà a casa con dispositivo. Dispositivo che io non accetto, io non voglio nessun dispositivo, perché se a me dovesse mai succedere qualcosa mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa l'ennesima volta". Chiara Balistreri ha affidato ancora una volta ai social uno sfogo - da cui trapela tutta la sua paura - relativo all'ex fidanzato, Gabriel Costantin. Nel novembre 2024, la 23enne aveva infatti denunciato su TikTok le violenze subite dal giovane che, dopo l'iter giudiziario, era stato condannato a sei anni e tre mesi in primo grado.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Chiara Balistreri in lacrime: "Il mio ex andrà ai domiciliari, se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza" Leggi anche: Costantin va ai domiciliari, la rabbia della ex Chiara Balistreri: «Se mi succede qualcosa chi lo ha scarcerato mi avrà sulla coscienza» – Il video Chiara Balistreri in lacrime: "Il mio ex compagno violento esce dal carcere, non ho giustizia" | VIDEO“Mi dispiace che mi dovrete vedere così, ma sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriele fra...