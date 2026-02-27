Incontro Storie di straordinario volontariato europeo alla sala Jolly al piano terra del San Gaetano

Lunedì 2 marzo alle 16 si tiene alla sala Jolly del San Gaetano un evento intitolato

Progetto Giovani e il Centro Europe Direct Padova organizzano un evento lunedì 2 marzo, ore 16, per dare voce ai giovani che hanno svolto un periodo all’estero con il Corpo europeo di solidarietà - Esc, il programma dell’Unione europea che finanzia esperienze di volontariato a breve e lungo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

“Metodo Rondine – Educare alla pace”, l'incontro allo Spazio 35 del San GaetanoMartedì 13 gennaio, alle 16:30, l’ufficio Pace, diritti umani e cooperazione internazionale e Progetto Giovani organizzano un incontro informativo...

Leggi anche: Crea il tuo anno Stra-Ordinario

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Discussioni sull' argomento Un dialogo tra storia e fantasia. Il nostro incontro col Granduca; Gulliver, quarant’anni di storie e rinascite: La fragilità che si fa forza; Gulliver festeggia 40 anni: importante punto di riferimento per la cura e il territorio varesino; Cosenza, il Sud laboratorio del design: apre la mostra Oggetti Evocativi.

ArchéNatale: un luogo di incontro per scambiare storieIl 29 e 30 novembre torna ArchéNatale a Roma, il mercatino solidale organizzato nella Chiesa Argentina di Santa Maria Addolorata. Un’occasione per scegliere tra numerosi articoli offerti da aziende ... vita.it

**SOCIALE: Alla Focacceria San Francesco Pane ca’ meusa per ospiti della Missione di Speranza e Carità e della Parrocchia San Gaetano e Maria SS del Divino Amore** L’Antica Focacceria San Francesco riabbraccia la sua tradizione più nobile ed ospiterà - facebook.com facebook

Inaugura oggi, al Centro Culturale Altinate | San Gaetano di Padova, “M.C. Escher. Tutti i capolavori”, la mostra che ti farà entrare in mondi impossibili, tra prospettive che ingannano l’occhio e geometrie che sembrano sfidare la realtà. x.com