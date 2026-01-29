Io non volevo risorgere Gaetano Ippolito racconta la seconda vita di Lazzaro
Gaetano Ippolito, scrittore e filmaker, presenta il suo nuovo romanzo. La storia si ispira a un miracolo noto, ma l’autore lo rivisita in modo inquietante e personale. Ippolito racconta di non aver mai voluto risorgere, e nel suo libro parla di una seconda vita, di un Lazzaro diverso, che si confronta con l’esistenza e le sue ombre. Il romanzo, pubblicato da Fox&Sparrows, si propone come un racconto che mette in discussione i miracoli e la fede, attraverso uno sguardo più umano e
di Fiorella Franchini Edito da Fox&Sparrows, il romanzo di Gaetano Ippolito, scrittore e filmaker indipendente, è una storia inquietante che rilegge in chiave esistenzialista uno dei miracoli più celebri del Vangelo. Lazzaro, probabilmente una variante di Eleazaro, è un personaggio dei Vangeli, secondo i quali abitava a Betania, paese vicino a Gerusalemme. Dopo l’episodio della resurrezione, non compare più nel Nuovo Testamento, anche se diverse leggende lo vogliono vescovo e le chiese cristiane lo venerano come santo. Il libro di Ippolito si apre con un Lazzaro confuso e sofferente che, richiamato dalla voce di Gesù, emerge dal sepolcro non con gratitudine, bensì con un profondo senso di riluttanza.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti discussi: Crisi e Rinascita, a Macerata Campania il 24 gennaio il dibattito alla Pro Loco Vivere a Caturano.
Crisi e Rinascita, a Macerata Campania un dibattito con l’autore Gaetano IppolitoAppuntamento il 24 gennaio 2026 con la Pro Loco Vivere a Caturano per riflettere sul tema attraverso la presentazione del romanzo Io non volevo risorgere. casertaweb.com
