Io non volevo risorgere Gaetano Ippolito racconta la seconda vita di Lazzaro

Gaetano Ippolito, scrittore e filmaker, presenta il suo nuovo romanzo. La storia si ispira a un miracolo noto, ma l’autore lo rivisita in modo inquietante e personale. Ippolito racconta di non aver mai voluto risorgere, e nel suo libro parla di una seconda vita, di un Lazzaro diverso, che si confronta con l’esistenza e le sue ombre. Il romanzo, pubblicato da Fox&Sparrows, si propone come un racconto che mette in discussione i miracoli e la fede, attraverso uno sguardo più umano e

