Napoli un murale per Domenico | quando l’arte diventa memoria e cura collettiva

Domenico ha ispirato un murale a Napoli, perché il suo ricordo rappresenta anche un gesto di solidarietà. La mamma Patrizia ha sempre detto di non volerlo dimenticare, e la comunità ha risposto con affetto e testimonianze. La recente creazione di una Fondazione aggiunge un segno tangibile di vicinanza. Ora l’arte diventa un modo per mantenere vivo il suo nome e sostenere progetti legati alla sua memoria. La strada verso il futuro si fa più concreta.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Quando è nata Napoli? Da Partenope a Neapolis un percorso di storia, miti e leggende Mamma Patrizia lo ha detto sin dall’inizio: “Domenico non deve essere dimenticato”: L’affetto della gente e le innumerevoli testimonianze sono davvero una risposta concreta al suo appello, ma dopo la decisione di creare una Fondazione, adesso c’è qualcosa in più. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

Leggi anche: Quando l’arte del presepe diventa cura e inclusione: al San Gerardo il lavoro della CRA

Arte e memoria sportiva, al giardino Morvillo partono i lavori del murale sulla lotta bareseIl murale dedicato alla tradizione sportiva barese ha iniziato a prendere forma al Giardino Morvillo, dopo giorni di pioggia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maradona segna ancora: il murale è un successo in città; FOTO – LA ROVESCIATA DI MCTOMINAY DIVENTA UN MURALE A GLASGOW: ECCO L'OPERA D'ARTE!; McTominay, la rovesciata che ha portato la Scozia ai Mondiali sarà un murale – FOTO; Atalanta-Napoli, probabili formazioni: stop per McTominay.

Napoli, un murale per McTominay: Nato per combattereL’opera di cinque metri dedicata al centrocampista scozzese è dello street artist Luciano Ranieri ... napoli.repubblica.it

Cede muro dell’ex Gavoglio, un palazzo evacuato. Salis a Ciciliano: Serve intervento nazionaleL’appello per un piano complessivo per la città di Genova, assediata da frane e mareggiate. In mattinata vertice con i tecnici per valutare se i residenti potranno rientrare nelle proprie abitazioni. msn.com

Nelle ultime ore il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha fatto sapere a Borrelli che il Comune è pronto ad autorizzare la realizzazione di un murale con l’immagine di Domenico: com’è già stato per Diego Armando Maradona, l’idolo della città. «Vorrei che il - facebook.com facebook