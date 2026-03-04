Corciano in festa Delfa spegne 100 candeline

Il Comune di Corciano ha celebrato la centesima ricorrenza di Delfa Simonetti, residente nella frazione di Capocavallo, che nei giorni scorsi ha compiuto 100 anni. La festa si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, con parenti e amici presenti per rendere omaggio alla donna in questa occasione speciale. La cerimonia si è tenuta nella sua abitazione, dove sono stati condivisi momenti di gioia e festeggiamenti.

Il Comune di Corciano festeggia una nuova centenaria. Si tratta di Delfa Simonetti, residente nella frazione di Capocavallo, che nei giorni scorsi ha spento ben 100 candeline. Un importante traguardo raggiunto dalla signora Delfa, un secolo di vita fatto di esperienze, ricordi e storie da tramandare. Per l'occasione, il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha fatto visita alla nuova centenaria, consegnando una targa ricordo: "Come sindaco ho avuto l’onore e la profonda emozione di celebrare i 100 anni della signora Delfa Simonetti, un traguardo davvero straordinario che racconta una vita lunga un secolo, fatta di esperienze, ricordi preziosi e tante storie da tramandare". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

