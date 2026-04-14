Le autorità colombiane hanno annunciato un piano per abbattere fino a 80 ippopotami presenti nel paese. La decisione riguarda un numero considerevole di animali e fa parte di un intervento ufficiale volto a gestire la popolazione degli ippopotami introdotti nel territorio. La misura è stata approvata di recente e coinvolge le autorità competenti nel settore ambientale e di tutela degli animali.

Le autorità colombiane hanno approvato un piano per abbattere fino a 80 ippopotami che popolano il territorio nazionale. Questi esemplari, discendenti dagli animali portati negli anni ’80 dal narcotrafficante Pablo Escobar nella sua tenuta privata, rappresentano una minaccia crescente per l’equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza dei residenti locali. La decisione arriva dopo che tentativi precedenti di gestire la popolazione tramite la sterilizzazione o il trasferimento in parchi zoologici si sono rivelati troppo costosi e privi di successo. Irene Vélez, responsabile del ministero dell’Ambiente, ha spiegato che l’intervento è indispensabile per evitare la perdita del controllo sulla specie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombia: piano drastico per abbattere 80 ippopotami di Escobar

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