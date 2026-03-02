Chi sono gli ippopotami della cocaina i discendenti degli animali di Pablo Escobar | più di 220 esemplari in Colombia

In Colombia, la popolazione di ippopotami discendenti di quelli appartenuti a Pablo Escobar supera i 220 esemplari, secondo una stima recente. Il governo non ha ancora adottato misure di sterilizzazione mirata né di caccia selettiva per contenere la crescita di questa specie. La presenza di questi animali continua a suscitare attenzione tra gli esperti e le autorità locali.

Ippopotami di Pablo Escobar scatenano il dibattito fra scienziati e ambientalistiQuando Pablo Escobar è morto nel 1993, il governo colombiano è entrato in possesso della sua tenuta nel nordest del Paese. Questa comprendeva anche uno zoo, i cui animali sono stati ricollocati. Ad ... 105.net