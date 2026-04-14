La città ha deciso di aderire all’itinerario europeo dedicato a San Francesco, partecipando come socio ordinario all’associazione

La giunta comunale ha deliberato l’adesione all’associazione "Saint Francis’ Ways" in qualità di socio ordinario. L’iniziativa mira a inserire il patrimonio storico-religioso cittadino nell’omonimo itinerario culturale europeo, certificato nel 2025 dal Consiglio d’Europa. Questo percorso internazionale coinvolge partner in oltre 10 Paesi con l’obiettivo di valorizzare l’eredità materiale e immateriale del Santo di Assisi, promuovendo un turismo sostenibile fondato su valori di pace e dialogo. Il legame tra Fabriano e San Francesco è antichissimo: già nel 1209 il Poverello sostò all’eremo di Santa Maria di Valdisasso, che divenne uno dei primi e più rilevanti insediamenti francescani delle Marche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città ha aderito all’itinerario europeo legato a San Francesco

A Palermo torna il tour dei Beati Paoli, itinerario tra catacombe e cripte legato alla leggenda della settaDomenica 19 aprile, dalle 10 alle 13 circa, torna il tour dei Beati Paoli, organizzato da ArcheOfficina.

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