La città ha aderito all’itinerario europeo legato a San Francesco

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città ha deciso di aderire all’itinerario europeo dedicato a San Francesco, partecipando come socio ordinario all’associazione

La giunta comunale ha deliberato l’adesione all’associazione "Saint Francis’ Ways" in qualità di socio ordinario. L’iniziativa mira a inserire il patrimonio storico-religioso cittadino nell’omonimo itinerario culturale europeo, certificato nel 2025 dal Consiglio d’Europa. Questo percorso internazionale coinvolge partner in oltre 10 Paesi con l’obiettivo di valorizzare l’eredità materiale e immateriale del Santo di Assisi, promuovendo un turismo sostenibile fondato su valori di pace e dialogo. Il legame tra Fabriano e San Francesco è antichissimo: già nel 1209 il Poverello sostò all’eremo di Santa Maria di Valdisasso, che divenne uno dei primi e più rilevanti insediamenti francescani delle Marche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La città ha aderito all’itinerario europeo legato a San Francesco

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