Città Alta chiostro di San Francesco in estate pronta la terrazza
Il chiostro di San Francesco a Città Alta ha riacceso i lavori di consolidamento dopo due anni di inattività. La causa è il deterioramento causato dal tempo e dall’usura, che ha reso necessario intervenire per garantire sicurezza e durabilità. Gli operai stanno rinforzando le strutture, mentre si prepara la futura terrazza estiva, che offrirà una vista panoramica sulla città. Il cantiere prosegue con attenzione ai dettagli e alle tempistiche.
I LAVORI. Viaggio nel cantiere del chiostro dell’ex convento, chiuso da due anni: in corso il consolidamento. Poi sarà pronto anche il collegamento con il Parking Fara. È chiusa da quasi due anni, parte del percorso di visita del Museo delle Storie di Bergamo, ma per l’estate, questo l’orizzonte temporale che si è dato il Comune di Bergamo, sarà di nuovo vivibile. Parliamo della terrazza del chiostro di San Francesco, in piazza Mercato del Fieno, in passato anche location degli aperitivi al tramonto. Ma sotto le malmesse piastrelle in gres, ci sono volte antiche, ampi vani costruiti dai frati del convento francescano a partire dal Duecento, poi trasformati in celle per i detenuti politici ai tempi di Napoleone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
