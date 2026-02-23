Città Alta chiostro di San Francesco in estate pronta la terrazza

Il chiostro di San Francesco a Città Alta ha riacceso i lavori di consolidamento dopo due anni di inattività. La causa è il deterioramento causato dal tempo e dall’usura, che ha reso necessario intervenire per garantire sicurezza e durabilità. Gli operai stanno rinforzando le strutture, mentre si prepara la futura terrazza estiva, che offrirà una vista panoramica sulla città. Il cantiere prosegue con attenzione ai dettagli e alle tempistiche.