Bibbiena celebra la sua Mea Festa e storia nel cuore del centro È la giornata più attesa dell’anno

Bibbiena vive oggi il suo giorno più importante: la celebrazione della Mea, un evento che unisce festa e tradizione nel centro storico. La cittadina si anima con sfilate di maschere e antichi costumi, attirando residenti e visitatori desiderosi di rivivere le radici della festa. La giornata si svolge tra spettacoli, musica e momenti di storia, rendendo il cuore del borgo ancora più vivo e colorato.

BIBBIENA A Bibbiena il Carnevale Storico entra oggi nel vivo con la giornata clou. Il borgo casentinese si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno. Protagonista assoluta sarà ancora una volta la Mea, figura simbolo della tradizione locale. Nel pomeriggio è in programma il grande corteo storico che attraverserà le vie del centro. Figuranti in costume, musici e sbandieratori animeranno l’atmosfera medievale. Non mancheranno spettacoli e rappresentazioni lungo il percorso. Momento centrale della giornata sarà il suggestivo rapimento della Mea. Un rito scenico che ogni anno richiama centinaia di spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bibbiena celebra la sua Mea. Festa e storia nel cuore del centro. È la giornata più attesa dell’anno Torna il carnevale di Bibbiena. La Mea resta Elena Lippi. Prima volta nella storia dell’evento Torna il carnevale di Bibbiena, e questa volta la Mea resta Elena Lippi. Festa per la Giornata per la vita: il Cav celebra 20 nascite e 120 famiglie aiutate nell'ultimo anno La Giornata nazionale per la vita, celebrata il 1 febbraio, si svolge nel Duomo e include la Novena alla Madonna del Fuoco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Bibbiena celebra la sua Mea. Festa e storia nel cuore del centro. È la giornata più attesa dell’anno; Arezzo celebra Guido Monaco, Carnevale a Castiglion Fiorentino, teatro e incontri: cosa fare oggi; Tahomà, un modello di integrazione: festa per i dieci anni di attività. Trent'anni di Tavernetta a Bibbiena: Michele Norelli celebra con la comunitàTrenta anni di Tavernetta. Michele Norelli, titolare dello storico locale di Bibbiena, ha voluto festeggiare trent’anni di attività con tutta la comunità. Un luogo che ha ospitato tanti musicisti in ... lanazione.it A Bibbiena il coraggio prende parola: torna il Festival del Libro per ragazziIl Festival del Libro di Bibbiena torna per la 5ª edizione: Martina Marchiò (MSF), Mencarelli, Garlando, Marzano e Pera Toons tra gli ospiti ... intoscana.it BIBBIENA. TAHOMA’ COMPIE DIECI ANNI TRA ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E COMUNITA’ “L’associazione Tahomà celebra i suoi dieci anni di attività, un traguardo importante per una realtà nata il 23 gennaio 2016 con il sogno di costruire ponti tra pers facebook