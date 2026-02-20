Mario Casillo ha annunciato che i lavori di sicurezza nella Galleria Monte Olibano sono stati completati, migliorando così la sicurezza del trasporto sulla linea Cumana. La ripresa delle operazioni permette di tornare a un servizio più regolare, senza interruzioni tra le stazioni di Bagnoli e Torregaveta. Da domani, il nuovo orario EAV prevede treni ogni 15 minuti per Bagnoli e ogni 30 minuti per Torregaveta, con autobus sostitutivi tra Arco Felice e Gerolomini.

Il nuovo programma orario EAV, in vigore dal 21 febbraio, prevede treni ogni 15 minuti per Bagnoli e ogni 30 minuti per Torregaveta, con un servizio sostitutivo di autobus tra Arco Felice e Gerolomini. “Con la riapertura dell’intera tratta della Cumana poniamo fine a un disservizio che ha penalizzato per mesi migliaia di pendolari e cittadini dell’area flegrea. L’intervento ha previsto opere di consolidamento, messa in sicurezza e verifiche tecniche indispensabili per la riattivazione della linea, dopo i danni subiti dalla galleria, che si trova tra le stazioni di Dazio e Gerolomini, a causa del terremoto del 18 luglio dello scorso anno” - è quanto dichiara Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trasporti. Mario Casillo: “Cumana: conclusi i lavori di sicurezza nella Galleria Monte Olibano”

Leggi anche: Cumana, Casillo: “Conclusi i lavori di sicurezza nella Galleria Monte Olibano”

Leggi anche: Raddoppio ferroviario, conclusi i lavori alla prima canna della galleria Forza d'Agrò

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.