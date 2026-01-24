a san cassiano a vico la giornata della dolcezza per aiutare la missione di padre pietro in congo

A San Cassiano a Vico si svolge oggi e domani la Giornata della Dolcezza, un evento benefico che da 25 anni sostiene la missione di Padre Pietro Rinaldi in Congo. Organizzata nella comunità parrocchiale di Vicus Mariae, questa iniziativa coinvolge le parrocchie di San Cassiano e San Pietro, contribuendo a supportare il lavoro del sacerdote saveriano. Un’occasione per un gesto di solidarietà e vicinanza alle attività missionarie.

Oggi e domani nella comunità parrocchiale di Vicus Mariae (che riunisce le parrocchie di San Cassiano a Vico e San Pietro a Vico) nuova edizione della “ Giornata della dolcezza ”, l’iniziativa benefica che da 25 anni sostiene il lavoro di padre Pietro Rinaldi, sacerdote saveriano originario di San Cassiano, a lungo missionario in Congo. Durante la giornata verranno scambiati dolci, torte e biscotti preparati dalle famiglie della comunità e da chiunque lo desideri come ricorda il fortunato slogan “sabato mattina tutti in cucina”. Il gruppo missionario che riunisce volontari delle due parrocchie rinnova l’invito a partecipare alla raccolta fondi destinati alla missione di Bukavu, dove ha sede la casa provinciale dei Saveriani in cui padre Pietro ha prestato servizio fino al 2019 e con cui è ancora in strettissimo contatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

