Carnevale di San Sisto in centro La sindaca agli studenti | Perugia è più bella quando siete protagonisti
Il Carnevale di San Sisto si svolge nel centro di Perugia, e la sindaca ha rivolto un messaggio agli studenti, dicendo che la città diventa più vivace grazie a loro. La festa, che coinvolge anche molti volontari di San Sisto, dura da settimane e culmina con una grande sfilata di maschere, coriandoli e stelle filanti. La presenza di tanti bambini e ragazzi anima le strade e rende l’evento molto amato dalla comunità.
Una grande festa con tutti i giovani perugini e gli universitari di tutto il mondo che hanno partecipato ai laboratori per creare le maschere. "A Perugia nessun è straniero" "Quando arrivate voi la città è più bella. Grazie anche a tutti i volontari e le volontarie di San Sisto che, con il presidente Federico Boncio, lavorano mesi per regalare una grande festa di carnevale a Perugia": tra coriandoli, stelle filanti, maschere e soprattutto tanti bambini e ragazzi in festa, per la sindaca Vittoria Ferdinandi questa Perugia in festa e giovane nello spirito è la più bella, la più genuina. Lo ha voluto ricordare ai festanti nel giorno in cui il centro storico è invaso dai carri del Carnevale di San Sisto e gli studenti di tutta la città giocano, ridono e si rincorrono in Corso Vannucci.
La grande festa del Carnevale a Perugia. Allegria e maschere a San SistoIl Carnevale di San Sisto a Perugia è tornato con entusiasmo.
I carri del carnevale di San Sisto sbarcano in centro: festa grande in piazza IV Novembre
I carri del Carnevale di San Sisto hanno invaso il centro storico, portando colori e tanta allegria in corso Vannucci. Il 17 febbraio, nel giorno di martedì grasso, in piazza IV Novembre sono arrivati
Perugia, in centro grazie festa con i carri del Carnevale di San Sisto: le foto
Il centro storico si è riempito martedì di colori e sorrisi per la sfilata dei carri del Carnevale di San Sisto, che hanno animato piazza IV Novembre insieme a centinaia di bambini delle scuole cittad
I carri allegorici di San Sisto arrivano in centro a Perugia per la sfilata conclusiva del 45esimo Carnevale di San Sisto. Ad attenderli in piazza IV Novembre i bambini delle scuole. Nel pomeriggio, la sfilata lungo corso Vannucci fino in piazza Italia.