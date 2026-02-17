Carnevale di San Sisto in centro La sindaca agli studenti | Perugia è più bella quando siete protagonisti

Il Carnevale di San Sisto si svolge nel centro di Perugia, e la sindaca ha rivolto un messaggio agli studenti, dicendo che la città diventa più vivace grazie a loro. La festa, che coinvolge anche molti volontari di San Sisto, dura da settimane e culmina con una grande sfilata di maschere, coriandoli e stelle filanti. La presenza di tanti bambini e ragazzi anima le strade e rende l’evento molto amato dalla comunità.

Una grande festa con tutti i giovani perugini e gli universitari di tutto il mondo che hanno partecipato ai laboratori per creare le maschere. "A Perugia nessun è straniero" “Quando arrivate voi la città è più bella. Grazie anche a tutti i volontari e le volontarie di San Sisto che, con il presidente Federico Boncio, lavorano mesi per regalare una grande festa di carnevale a Perugia": tra coriandoli, stelle filanti, maschere e soprattutto tanti bambini e ragazzi in festa, per la sindaca Vittoria Ferdinandi questa Perugia in festa e giovane nello spirito è la più bella, la più genuina. Lo ha voluto ricordare ai festanti nel giorno in cui il centro storico è invaso dai carri del Carnevale di San Sisto e gli studenti di tutta la città giocano, ridono e si rincorrono in Corso Vannucci.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La grande festa del Carnevale a Perugia. Allegria e maschere a San SistoIl Carnevale di San Sisto a Perugia è tornato con entusiasmo.

Agguato con la katana a San Sisto: arrestato un quinto uomo per il tentato omicidio di San SistoUn quinto uomo è stato arrestato nell’ambito dell’indagine sul tentato omicidio avvenuto il 12 maggio a San Sisto, Perugia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.