La causa dopo il divorzio | 500mila euro per la casa intestata solo al marito Ora la ex li riavrà indietro

Dopo il divorzio, una donna ha ottenuto il rimborso di 500 mila euro versati per la casa intestata esclusivamente al marito. La decisione arriva a seguito di una causa legale in cui si è stabilito che quella somma non può essere considerata un obbligo coniugale. La ex moglie potrà così riavere indietro i soldi che aveva versato per l’immobile, di cui era stata esclusa dalla proprietà.

Quella cifra non può rappresentare l’adempimento di un dovere coniugale. L’ingente somma versata per pagare la casa coniugale, a parere dei giudici, va ben di là del semplice obbligo di solidarietà tra marito e moglie, non foss’altro perché l’immobile è rimasto di proprietà esclusiva del primo dopo la separazione. Per questo, la Cassazione ha condannato l’uomo a restituire alla ex 491.508 euro più interessi, rendendo così definitivi i precedenti verdetti di merito. La storia inizia nel 2007, quando la coppia vende un appartamento in comproprietà in uno stabile a due passi da piazza Sant’Ambrogio e usa il ricavato, “unitamente a ulteriori somme”, per l’acquisto di un’altra abitazione familiare in una traversa di corso Italia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La causa dopo il divorzio: 500mila euro per la casa intestata solo al marito. Ora la ex li riavrà indietro La frana al Ponte alla Navetta: “Primi lavori per 500mila euro. La strada per ora resta chiusa”Calcinaia, 26 febbraio 2026 – Frana del Ponte alla Navetta tra Calcinaia e Santa Maria a Monte: non c’è ancora la data di riapertura della... Il PalaRossini a pezzi. Il Comune al Consorzio: "Fate un passo indietro". Ma servono 500mila euroIl Comune chiede al Consorzio che gestisce il PalaRossini di fare un passo indietro e ipotizza un futuro gestionale ad altri soggetti privati. Argomenti più discussi: La causa dopo il divorzio: 500mila euro per la casa intestata solo al marito. Ora la ex li riavrà indietro; Infarto: l’Italia salva i cuori nell’emergenza, ma li perde dopo le dimissioni; Aerei, la tensione rimane dopo il cessate il fuoco; Non respiro, aiuto: Sofia Di Vico morta a 15 anni dopo la cena. L'autopsia per chiarire le cause del decesso. la Repubblica. . Alicia Amoruso, 12 anni, è morta a Bisceglie, nel Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. Un grave incidente sul lavoro si è verificato poi a Taranto: un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, è m - facebook.com facebook "È stato riconosciuto il nesso di causa tra l'inoculazione di vaccini Pfizer anti-covid e la trombosi cerebrale" Gianluca Ottaviano (avvocato) sul caso di Remo, cieco dopo due dosi di vaccino Pfizer Il servizio di @CnMarianna a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinit x.com