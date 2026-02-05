Modello Sanchez proprio no tracollo dell’occupazione in Spagna Schlein sbaglia sempre diceva che dovevamo imitarlo

Il governo spagnolo sta attraversando un momento difficile: l’occupazione è in calo e il modello Sanchez proprio non funziona. Ricordate quando Pedro Sanchez si vantava sui social di un boom occupazionale? E quando diceva che la Spagna era la locomotiva d’Europa? Ora le cose sono cambiate, e la realtà dice altro. Anche Elly Schlein aveva puntato il dito contro l’Italia, invitando Meloni a seguire l’esempio di Sanchez. Ma a quanto pare, i risultati non sono quelli sperati.

Vi ricordate quando il premier Pedro Sánchez festeggiava sul social X il boom dell’occupazione spagnola? Vi ricordate quando rivendicava il ruolo di locomotiva del suo Paese in Europa? Ricorderete, allora, anche la segretari del pd Elly Schlein che ridicolizzava l’Italia, il suo Paese, per dire a Meloni e al suo governo di imitare il prode Pedro. Ebbene, come dice il grande Trapattoni, “non dire gatto se non l’hai nel sacco”. E infatti la locomotiva si è fermata. La card di Fratelli d’Italia mette alla berlina l’incauta Elly: “Spagna da imitare”, diceva la segretaria dem. “Segretaria, preferiamo il record di occupati dell’ Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Modello Sanchez proprio no, tracollo dell’occupazione in Spagna. Schlein sbaglia sempre, diceva che dovevamo imitarlo Approfondimenti su Pedro Sánchez Il tracollo di Sánchez e l’ascesa di Vox: i sondaggi certificano la crisi della sinistra spagnola mito della Schlein Le ultime rilevazioni evidenziano un cambiamento significativo nel panorama politico spagnolo. Il mito spagnolo della Schlein si sgretola: il vero volto del «modello Sanchez» L'Italia che immagina Elly Schlein si ispira al modello spagnolo di Pedro Sánchez, ma i recenti fallimenti di Macron, dei socialisti francesi, dei laburisti inglesi e dei socialdemocratici tedeschi mettono in discussione questa prospettiva. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pedro Sánchez Argomenti discussi: Niente Napoli, AS - Domani Juanlu diventa il capitano del Siviglia a Maiorca. Cade il governo Sanchez. Accidenti, proprio ora che il Pd aveva trovato il suo modello!Proprio adesso che il Pd aveva trovato il modello spagnolo, accidenti! Il governo di Pedro Sánchez si è dimesso. La sinistra iberica, che in Italia ispirava la lotta al decreto Lavoro e la proposta di ... ilfoglio.it La lezione spagnola, il governo Sanchez regolarizza 500mila immigrati: Italia ed Europa invece seguono il modello TrumpSanchez ha sanato mezzo milione di immigrati irregolari. Negli Usa continuano le retate. Protesta in un campo di concentramento in Texas ... unita.it La lezione spagnola, il governo Sanchez regolarizza 500mila immigrati: Italia ed Europa invece seguono il modello Trump L'editoriale di Piero Sansonetti - https://www.unita.it/2026/01/29/la-lezione-spagnola-il-governo-sanchez-regolarizza-500mila-immigrati- facebook

