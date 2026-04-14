Una cantante ha condiviso sui social la sua soddisfazione per l’esito positivo del controllo medico annuale, invitando i follower a non trascurare mai le visite di routine. Nel messaggio, ha scritto che si sente felice di aver fatto il controllo e che tutto è andato bene. Ha inoltre raccomandato a tutti di effettuare regolarmente le visite mediche per monitorare la salute.

«F accia felice di chi ha fatto il controllo annuale ed è andato tutto bene. Mi raccomando raga, fate sempre i controlli, non trascurate niente ». Con un sorriso e poche parole, Emma Marrone ha affidato ai social un messaggio semplice ma potentissimo: la prevenzione può fare la differenza. Un controllo fatto al momento giusto, anche in assenza di sintomi, può salvare la vita. La cantante, che nel 2009 ha affrontato la diagnosi di un tumore alle ovaie, ha scelto di condividere con i suoi follower la gioia per l’esito positivo del consueto controllo annuale. Una buona notizia che, come ha raccontato lei stessa, le ha dato ancora più energia per affrontare i prossimi impegni, a partire dal tour che la porterà in giro per l’Italia nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante condivide sui social la gioia per l’esito positivo della controllo annuale: «Mi raccomando raga, fate sempre i controlli, non trascurate niente»

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La cantante condivide l'esito positivo dei suoi controlli di routine e lancia un messaggio - facebook.com facebook