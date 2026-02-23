Laura Pausini il disco crolla in classifica e i commenti sui social sono negativi | la risposta della cantante

Laura Pausini ha visto il suo ultimo album scendere drasticamente in classifica, probabilmente a causa delle recensioni negative sui social. La cantante aveva puntato molto su questa uscita, ma i commenti dei fan sono stati severi e senza sconti. La perdita di consensi si è riflessa anche nelle vendite, che sono calate rispetto alle aspettative. La situazione ha suscitato discussioni tra i follower, che si chiedono cosa possa aver influenzato il crollo.

Tra aspettative altissime e riflettori sempre puntati addosso, Laura Pausini si è trovata a fare i conti con una raffica di critiche proprio alla vigilia del Festival di Sanremo 2026. Durante la conferenza stampa di presentazione, la cantante ha risposto senza sottrarsi alle domande sul momento delicato che sta vivendo: dall’ album sceso in classifica ai commenti pungenti sui social, fino alle polemiche nate dopo alcune recenti esibizioni pubbliche. Conferenza stampa Sanremo: Laura Pausini e la domanda sul calo di gradimento da parte del pubblico. A sollevare il tema è stata la giornalista Maria Elena Barnabi, che ha parlato apertamente delle critiche online rivolte alla cantante, chiedendole: « È come se si fosse rotto un patto col pubblico e magari Sanremo può essere una occasione per riprenderlo? ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Carlo Conti ha deciso di dedicare Sanremo 2026 a Pippo Baudo per celebrare i suoi trent'anni di carriera e ha risposto alle polemiche di Pucci, precisando di essere un uomo libero e di non aver mai ricevuto pressioni da parte del governo.

"Quando ci sei tu, ci sono sempre commenti negativi". E Laura Pausini risponde alla giornalistaLaura Pausini ha replicato durante una conferenza stampa a Sanremo 2026, dopo che una giornalista le ha rivolto un commento negativo sui social.

Laura Pausini, il disco crolla in classifica e i commenti sui social sono negativi: la risposta

