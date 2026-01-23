Kate Hudson, candidata agli Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per

K ate Hudson è stata nominata agli Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per Song Sung Blue. Travolta dall’emozione e circondata dalla sua famiglia, l’attrice ha condiviso sui social i primi istanti dopo l’annuncio, mostrando una reazione spontanea, fatta di lacrime, sorrisi e gratitudine. Kate Hudson, Gwyneth Paltrow e le altre dive che fanno le guru. guarda le foto Kate Hudson e mamma Goldie insieme. «Che mattina meravigliosa», ha scritto Hudson su Instagram, accompagnando le parole con un’immagine che la ritrae abbracciata alla madre Goldie Hawn. Poco dopo, l’attrice ha pubblicato un video in cui appare visibilmente commossa durante una FaceTime con i familiari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Candidata agli Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per "Song Sung Blue", l’attrice condivide sui social la gioia accanto alla madre Goldie Hawn

Leggi anche: Diane Ladd: muore ad 89 anni l’attrice candidata all’Oscar, madre di Laura Dern

Leggi anche: Addio a Diane Ladd, morta a 89 anni l’attrice 3 volte candidata all’Oscar e madre di Laura Dern, carriera lunga oltre 60 anni

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nomination Oscar 2026: 4 film della Biennale Cinema con 15 candidature complessive; Oscar 2026: i film candidati su Sky Cinema, NOW e Primafila; Oscar 2026 nomination: ecco tutti i film, registi, attori e attrici candidati della 98ª edizione degli Academy Awards; Oscar 2026, tutte le nomination: record Sinners con 16 candidature.

I Peccatori, trionfo di nomination agli Oscar 2026: la reazione di Ryan Coogler e Michael B. JordanSono 16 le candidature agli Oscar 2026 portate a casa da I Peccatori: ecco come hanno reagito Ryan Coogler e Michael B. Jordan. comingsoon.it

Con F1 – Il Film, Apple è candidata all’Oscar per il miglior filmLa cerimonia degli Oscar 2026 si terrà domenica 15 marzo. Il favorito per la vittoria come Miglior Film resta al momento One Battle After Another di Warner Bros., con Leonardo DiCaprio protagonista, ... macitynet.it

ICYMI: L’attrice, candidata agli European Film Awards per “Duse”, il lungometraggio di Pietro Marcello, riflette su età, femminismo, impegno civile e spiritualità mentre sta per girare il suo nuovo film da regista facebook