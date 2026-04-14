La cannabis nel dolore cronico Alongi | Benefici notevoli quando le terapie convenzionali non rispondono

All’interno del convegno "Palermo chest &allergy forum", anche quest’anno, l’Angolo dell'intruso. In questa edizione il focus è stato sull'utilizzo della cannabis nel dolore cronico e le sue eventuali reazioni allergiche nei pazienti. A spiegarlo è la dottoressa Antonietta Alongi, responsabile.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Intelligenza artificiale per le terapie del dolore cronico: nel Di Venere impiantato un dispositivo per la stimolazione midollareÈ stato eseguito l’impianto di un avanzato sistema di stimolazione midollare basato sull’intelligenza artificiale.

Dolore muscolare cronico: le nuove terapie per un problema che influisce sulla vita quotidiana**Un dolore persistente che colpisce migliaia di persone ogni anno: la nuova visione della medicina per affrontare il dolore muscolo-scheletrico...

La cannabis nel dolore cronico al Palermo Chest & Allergy Forum, Alongi: “Benefici notevoli quando le terapie convenzionali non rispondono” All’interno del convegno Palermo Chest &Allergy Forum, anche quest’anno, l’Angolo dell'intruso. In questa edizione - facebook.com facebook