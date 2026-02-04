Intelligenza artificiale per le terapie del dolore cronico | nel Di Venere impiantato un dispositivo per la stimolazione midollare

È stato impiantato al Di Venere un nuovo dispositivo di stimolazione midollare controllato dall’intelligenza artificiale. Si tratta di una tecnologia che mira a migliorare le terapie per chi soffre di dolore cronico. L’intervento è stato fatto con strumenti all’avanguardia e potrebbe cambiare il modo di trattare questi pazienti.

È stato eseguito l'impianto di un avanzato sistema di stimolazione midollare basato sull'intelligenza artificiale. L'innovativa tecnologia, capace di adattarsi al dolore del paziente e di personalizzare in modo automatico la terapia, è stata utilizzata nell'ospedale Di Venere di Bari.

