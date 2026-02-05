Dolore muscolare cronico | le nuove terapie per un problema che influisce sulla vita quotidiana

Ogni giorno, migliaia di italiani convivono con un dolore muscolare persistente che limita le attività quotidiane. La medicina sta cercando nuove terapie per aiutare chi soffre di questa condizione, spesso difficile da gestire. Le recenti innovazioni puntano a ridurre il fastidio e migliorare la qualità di vita di chi si trova a fare i conti con il dolore cronico.

**Un dolore persistente che colpisce migliaia di persone ogni anno: la nuova visione della medicina per affrontare il dolore muscolo-scheletrico cronico** Il dolore muscolo-scheletrico cronico è ormai una delle principali cause di disabilitazione e riduzione della qualità di vita nei paesi avanzati. Secondo le ultime indagini, oltre 300 mila persone in Italia soffrono di dolore cronico muscolo-scheletrico, con un impatto significativo sul lavoro, sulla salute mentale e sul benessere generale. Le condizioni che si manifestano con frequenza crescente – tra cui dolori alla schiena, alle arti inferiori, alle ginocchia o alle spalle – non sono semplicemente un sintomo temporaneo, bensì un problema complesso, che coinvolge non soltanto i tessuti fisici, ma anche il sistema nervoso, il movimento e i fattori psicosociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Dolore Muscolare Cronico

È stato impiantato al Di Venere un nuovo dispositivo di stimolazione midollare controllato dall’intelligenza artificiale.

Ultime notizie su Dolore Muscolare Cronico

DOLORE CRONICO Dolore cronico, al ‘Di Venere’ arriva la stimolazione midollare intelligente per cure su misuraAll’Ospedale Di Venere di Bari è stata introdotta una nuova tecnologia avanzata per il trattamento del dolore cronico ... statoquotidiano.it

