Calcio il Napoli si rimette in moto ed inguaia la Fiorentina Notte fonda per Pisa e Verona

Il Napoli torna a vincere e mette in difficoltà la Fiorentina, che perde terreno in classifica. Nella notte, Pisa e Verona incassano sconfitte pesanti e continuano a scivolare in basso. Nel calcio di sabato, si sono giocati tre anticipi del ventitreesimo turno di Serie A, dopo la vittoria sorprendente della Lazio contro il Genoa.

Nella giornata di sabato 31 gennaio si sono disputati altri tre anticipi valevoli per il ventitreesimo turno (il quarto del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, dopo la rocambolesca vittoria della Lazio sul Genoa nella partita del venerdì sera. Il programma proseguirà domenica 1° febbraio con altri quattro match, per poi concludersi tra lunedì e martedì con i posticipi. Il Napoli si mette alle spalle una pessima settimana (con la sconfitta a Torino contro la Juventus e soprattutto l’eliminazione dalla Champions) e ritrova il sorriso, battendo in casa la Fiorentina per 2-1 grazie ai gol di Vergara e Gutierrez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, il Napoli si rimette in moto ed inguaia la Fiorentina. Notte fonda per Pisa e Verona Approfondimenti su Napoli Fiorentina Calcio, Risultati serie A, l’Udinese inguaia il Verona L'ultima giornata di Serie A ha visto l'Udinese ottenere una vittoria significativa contro il Verona, influenzando la classifica generale. Notte fonda viola, il Sassuolo batte 3-1 la Fiorentina Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Fiorentina Argomenti discussi: Cosa serve al Napoli per qualificarsi ai playoff di Champions League; Napoli-Chelsea: probabili, a sinistra l'unico dubbio; Napoli eliminato: col Chelsea si illude per un tempo, poi nella ripresa crolla e perde; Napoli-Chelsea finisce male per Conte: è fuori dalla Champions! Tutte le dichiarazioni. Napoli, Conte infuriato: Così si va verso la rovina del calcio. Il Dio denaro è all’apiceConte è una furia in conferenza stampa. L'infortunio di Di Lorenzo, per il tecnico, è frutto di un calcio che non mette gli atleti al primo posto ... msn.com Il Napoli vince contro la Fiorentina nonostante l’ennesimo infortunio: ansia per Di LorenzoNel secondo tempo il Napoli ha corso qualche rischio di troppo, ma ha portato a casa la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina ... fanpage.it “Sono troppo incazzato per Di Lorenzo stasera. Meglio non aggiungere altro”. Conte nel post partita nonostante la vittoria è apparso amareggiato per la situazione che sta vivendo il Napoli e il calcio in generale, parlando del calendario troppo fitto che, stando - facebook.com facebook Calcio: Napoli; Neres operato pubblica una foto, 'tutto è andato bene'. Intervento alla caviglia sinistra nella clinica di Londra, lungo stop #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.