Cindy Crawford fa 60 e svela perché è finito il matrimonio con Richard Gere

Cindy Crawford ha compiuto 60 anni e ha spiegato le ragioni della separazione da Richard Gere. La modella americana ha rivelato che il divorzio è stato causato da divergenze di vita e obiettivi diversi tra i due. Durante un’intervista, ha raccontato come le loro carriere intense abbiano contribuito alla fine del matrimonio, portandoli a vivere in città separate. Crawford ha anche aggiunto che, nonostante tutto, mantiene un buon rapporto con l’attore. La sua esperienza mostra quanto possa essere complicato conciliare fama e vita privata.

Di lei basta solo il nome di battesimo, Cindy. Come le vere top model Cindy Crawford, insieme con Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, del cognome può fare a meno tanta è la fama planetaria che si è conquistata negli anni Ottanta e Novanta. Bella, bellissima, capelli castano chiari, occhi scuri, corpo da favola e quel neo sul labbro sinistro che qualcuno agli inizi le suggerì di rimuovere ma che lei (saggiamente) decise di tenere e che diventerà il suo inconfondibile marchio di bellezza. Una bellezza che ancora oggi, che festeggia i suoi primi sessant'anni, ha saputo trasformare in una fiorente attività di imprenditrice: da oltre 20 anni Cindy è socia dell'azienda di skincare Meaningful Beauty e dal 2005 ha una linea di decor per la casa che genera ogni anno 350 milioni di dollari di fatturato.