L' Associazione Internazionale della Stampa Sportiva conferma Gianni Merlo presidente per la sesta volta

L'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva ha annunciato che Gianni Merlo sarà confermato come presidente per la sesta volta. Merlo, giornalista, ha lavorato per diversi anni come firma di punta della Gazzetta dello Sport. La decisione è stata comunicata recentemente dall'organizzazione, che ha confermato il suo ruolo di guida all’interno dell’associazione. La nomina rappresenta una continuità nella gestione dell’organizzazione.

Gianni Merlo è stato rieletto alla guida dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva (AIPS): sarà il suo sesto mandato consecutivo da presidente. Con 83 voti (76,85%), il giornalista italiano ha superato lo sfidante ungherese Csisztu, assicurandosi la presidenza per altri quattro anni. Dal 2005, Merlo ha trasformato l’AIPS attraverso progetti d’eccellenza come lo Young Reporter e gli AIPS Awards. "L'obiettivo è migliorare quanto fatto finora", ha dichiarato Merlo - per anni firma di punta della Gazzetta - sottolineando la necessità di evolversi di fronte ai rapidi cambiamenti dei media. Il congresso, svoltosi...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L' Associazione Internazionale della Stampa Sportiva conferma Gianni Merlo presidente per la sesta volta Leggi anche: Michele Pinto nuovo presidente dell’Associazione nazionale stampa online Nasce “Vita Maris”: pesca sportiva, ambiente e inclusione al centro della nuova associazioneSQUINZANO - Il panorama sportivo e sociale di Casalabate, marina di Squinzano, si arricchisce di una nuova realtà.