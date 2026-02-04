Michele Pinto nuovo presidente dell’Associazione nazionale stampa online

L’Assemblea nazionale di Anso ha scelto Michele Pinto come nuovo presidente. La nomina interessa i prossimi tre anni e segna un cambiamento nella guida dell’associazione che rappresenta i giornalisti online in Italia. La decisione è stata ufficializzata durante l’assemblea, con Pinto che si prepara a guidare l’organizzazione in un periodo di sfide crescenti per il settore dell’informazione digitale.

L’Assemblea nazionale di Anso – Associazione nazionale stampa online, ha eletto Michele Pinto nuovo presidente per i prossimi tre anni. Pinto succede a Marco Giovannelli, che ha guidato l’Anso negli ultimi nove anni, per tre mandati consecutivi. Un lungo periodo nel quale l’ente è cresciuto, si è strutturato e ha ottenuto la sottoscrizione del contratto di lavoro giornalistico Anso–Fisc. «La presidenza di Marco Giovannelli e il lavoro del direttivo uscente hanno costruito basi solide. Il mio impegno sarà quello di proseguire su questo percorso, affrontando una nuova fase di crescita e di sfide per l’editoria locale online», ha detto Pinto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’assemblea di Anso si è svolta a Milano sabato 31 gennaio.

