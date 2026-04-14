Kvara al PSG | De Laurentiis rivela l’errore c’entra Conte! Ecco cos’è successo

Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato che trattenere un giocatore chiave per motivi legati a un allenatore precedente si è rivelato un errore. Secondo quanto riferito, il padre e l’agente del giocatore avrebbero minacciato di attivare una clausola prevista dal regolamento internazionale, costringendo la società a cederlo al club francese. La vicenda riguarda le decisioni assunte in relazione a un trasferimento internazionale e le pressioni esercitate dagli intermediari.

De Laurentiis ammette pubblicamente che trattenere Kvaratskhelia per Conte è stato un errore costoso: il padre e l’agente del georgiano avrebbero ‘minacciato’ di invocare l’articolo 17 FIFA, costringendo il presidente a cederlo al PSG. De Laurentiis e Kvara: quando Conte sbagliò la scelta. Aurelio De Laurentiis ha concesso un’intervista a ‘The Athletic’ in cui ha rivelato retroscena pesanti sulla gestione di Kvaratskhelia nella stagione dello Scudetto. Il patron azzurro, durante i negoziati iniziali con Antonio Conte, aveva ricevuto un’offerta da 200 milioni di euro dal PSG e da altri club per vendere sia Victor Osimhen che il georgiano. Conte però aveva scelto di sacrificare solo l’attaccante nigeriano, chiedendo espressamente di mantenere Kvara.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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