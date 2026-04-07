Sabatini rivela | Conte in Nazionale perché non sopporta più l’impegno a Napoli! E De Laurentiis ha questo tornaconto

Sabatini ha dichiarato che l’allenatore avrebbe deciso di lasciare il club partenopeo a causa della stanchezza per gli impegni con il Napoli e che ora sarebbe interessato a guidare la nazionale. La stessa fonte ha anche affermato che il presidente del club avrebbe un tornaconto legato a questa scelta. La notizia circola tra le indiscrezioni di mercato e le ipotesi sulla prossima destinazione dell’allenatore.

Sabatini rivela: «Conte vorrebbe allenare la Nazionale perché non sopporta più l’impegno a Napoli». Così il noto giornalista. Sandro Sabatini nei salotti “Mediaset” accende ulteriormente i riflettori sul futuro di Antonio Conte, alimentando la possibilità di un suo ritorno sulla panchina della Nazionale azzurra già a partire dal prossimo giugno. Nonostante l’attuale avventura all’ombra del Vesuvio, il tecnico salentino sembrerebbe accusare la pressione del lavoro quotidiano in un ambiente esigente come quello partenopeo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sabatini ha spiegato la situazione con queste precise parole: « La notizia è che Antonio Conte vorrebbe andare a guidare la Nazionale per un motivo di stress, non sopporta più l’impegno quotidiano, a Napoli in particolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini rivela: «Conte in Nazionale perché non sopporta più l’impegno a Napoli! E De Laurentiis ha questo tornaconto» Leggi anche: Conte verso la panchina della Nazionale? De Laurentiis può liberarlo per questo motivo Calcio Napoli, De Laurentiis apre alla Nazionale: “Conte ct? Se me lo chiedesse direi di sì”Il presidente del Calcio Napoli, a Los Angeles per la premiere di “Ag4ain”, non chiude alla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina... Temi più discussi: Bari, senti Sabatini: Conte in nazionale? ADL disposto a liberarlo in caso di proroga della multiproprietà; Sabatini: Conte in Nazionale? De Laurentiis può trattare in cambio della proroga alle multiproprietà; Si delinea il futuro di Conte, l’annuncio sorprende: Via dal Napoli a una condizione; Si delinea il futuro di Conte l’annuncio sorprende | Via dal Napoli a una condizione. Sabatini a Mediaset sgancia una bomba sul Bari Calcio: «Conte potrebbe lasciare il Napoli solo se De Laurentiis avrà una proroga alla multiproprietà del Bari»Il giornalista sportivo ospite della trasmissione Pressing riferisce quella che ritiene essere una notizia non nota nemmeno a De Laurentiis sull'eventuale impegno di Conte con la Nazionale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sandro Sabatini: De Laurentiis potrebbe liberare di Conte in cambio di una proroga sulla multiproprietàIntervenuto a Radio Marte, Sandro Sabatini ha rivelato un retroscena sul possibile addio di Conte al Napoli. ilnapolista.it Una catena di omicidi rivela ipocrisie letali, invidie e inganni nei mutevoli nascondigli dell'animo umano, dove anche il lettore non si fiderà più di nessuno... #Auguri di #BuonCompleanno al giornalista e scrittore @marian0sabatini. @IndomitusPub. #18marzo. x.com Referendum e figuracce di governo, Fdi è il partito che ha perso più voti nell’ultimo mese. Lo rivela la media dei sondaggi di Youtrend. Le settimane di difficoltà dell'esecutivo - tra trionfo del No, scandali e caro carburante - sembrano ricadere sul partito della pr - facebook.com facebook