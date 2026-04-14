La compagnia del Gusto Holding ha acquisito completamente Krumiri Rossi, il celebre marchio di dolci di Casale Monferrato. Questa operazione segna un cambiamento importante per l’azienda storica, che ora punta a espandersi oltre i confini nazionali. La tradizione artigianale del marchio sarà accompagnata da una strategia di crescita volta a rafforzare la presenza sui mercati internazionali.

La storica tradizione dolciaria di Casale Monferrato affronta un passaggio di testimone decisivo: Compagnia del Gusto Holding ha completato l’acquisizione del 100% di Krumiri Rossi, puntando a trasformare un gioiello artigianale piemontese in un protagonista della distribuzione internazionale. L’operazione segna la fine di oltre un secolo e mezzo di gestione familiare, aprendo la strada a una strategia manageriale che mira a scalare i mercati esteri senza però snaturare le radici produttive che hanno reso celebri questi biscotti nel tempo. Un modello di crescita che preserva l’anima artigianale. Il cuore dell’operazione risiede nel delicato equilibrio tra espansione commerciale e mantenimento degli standard qualitativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Krumiri Rossi volano nel mondo: nuovo corso per il dolce storico

Record storico per Giada Rossi: oltre 250 settimane al numero uno del mondoL’abbiamo vista portare la fiaccola olimpica a Pordenone in vista dei Giochi di Milano-Cortina.

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