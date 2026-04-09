Record storico per Giada Rossi | oltre 250 settimane al numero uno del mondo

Giada Rossi ha raggiunto un risultato storico nel suo sport, mantenendo il primo posto nel ranking mondiale per più di 250 settimane. Recentemente, ha partecipato alla cerimonia di accensione della fiaccola olimpica a Pordenone, in preparazione ai Giochi di Milano-Cortina. La sua vittoria d’oro alle Paralimpiadi di Parigi, avvenuta due anni fa, ha contribuito a consolidare la sua posizione tra le atlete più importanti del settore.