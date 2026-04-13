Stefano Cantino è il nuovo ceo di Dolce&Gabbana affiancherà Dolce

Lunedì 13 aprile, l’azienda di moda milanese ha annunciato ufficialmente la nomina di Stefano Cantino come nuovo co-CEO di Dolce&Gabbana. Cantino affiancherà il CEO già in carica, in un ruolo che coinvolge la gestione dell’azienda. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle responsabilità o sui motivi della scelta.

Stefano Cantino è il nuovo co-ceo di Dolce&Gabbana. Lo ha reso noto l’azienda milanese con una nota diramata nella mattinata di lunedì 13 aprile. Cantino affiancherà Alfonso Dolce nella sua carica di presidente e amministratore delegato del gruppo.La decisione - nell’aria da alcuni giorni - è.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dolce&Gabbana, Stefano Cantino è il nuovo co-Ceo della maisonMilano, 13 aprile 2026 - Era attesa ma ora è ufficiale: Stefano Cantino è il nuovo co-Ceo della maison Dolce&Gabbana, al fianco di Alfonso Dolce,...

Dolce&Gabbana, Stefano Cantino nominato co-ceoStefano Cantino è stato nominato co-ceo di Dolce&Gabbana al fianco di Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato del Gruppo.