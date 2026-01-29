Kolo Muani Juve il ritorno si fa sempre più complicato | la qualificazione del Tottenham complica i piani Le ultimissime

La trattativa per portare Kolo Muani alla Juventus si fa sempre più difficile. Dopo la qualificazione del Tottenham, i piani dei bianconeri si complicano ulteriormente. La corsa all’attaccante francese si allontana, mentre gli Spurs sembrano ora più vicini a chiudere l’affare. La Juventus cerca alternative, ma il mercato si fa sempre più complicato.

Kolo Muani Juve: il passaggio del turno degli Spurs rende la trattativa in salita. Da domani bianconeri al lavoro per provare a sbloccare l’affare. La  Juventus  si trova a dover ricalibrare le proprie strategie di mercato proprio sul rettilineo finale di questa sessione invernale, di fronte a uno scenario che si è improvvisamente evoluto in maniera complessa e meno lineare del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da  Sky Sport, l’obiettivo numero uno individuato dalla dirigenza per rinforzare il reparto avanzato,  Randal Kolo Muani, potrebbe essere diventato decisamente più difficile da raggiungere proprio a causa delle dinamiche di campo maturate nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

