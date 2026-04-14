Kings League i Gear 7 ritornano alla vittoria

Il 14 aprile 2026 si è svolta l'ottava giornata di Kings League, con i Gear 7 che hanno ottenuto una vittoria contro i Boomers. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-7 a favore dei Gear 7. La squadra dei Pirati, allenata da Fedez, ha aperto la turno con questa vittoria.

Milano, 14 aprile 2026 – I Gear 7 ritornano alla vittoria contro i Boomers. La squadra dei Pirati apre l'ottava giornata con la squadra di Fedez con un successo per 4-7. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Dopo appena 1' di gioco, i Boomers passano in vantaggio con il portiere Iuliano. Al 2', De Petri raddoppia con una conclusione angolata che non lascia scampo al portiere avversario. Al 4', Sala accorcia le distanze segnando la prima rete della gara dei Gear 7. Dopo 2', Lo Faso cala il tris per i Boomers con un tiro dalla distanza su cui non può nulla l'estremo difensore dei Pirati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i Gear 7 ritornano alla vittoria VI PORTO IN KINGS CON ME EP.5 - CAESAR VS GEAR 7 (QUALIFICATI CONTRO MANUXO!!! DAJE ALE IN LACRIME) Kings League, i Gear 7 ritornano al successo31 marzo 2026 – I Gear 7 vincono il match contro i D-Power e cercano di ritornare in carreggiata per la lotta al titolo. Kings League, Colombo show e vittoria Stallions: ko i Gear 7Milano, 21 marzo – Gli Stallions di Blur conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League contro i Gear 7.