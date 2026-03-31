kings league i gear 7 ritornano al successo

Il 31 marzo 2026, i Gear 7 hanno ottenuto una vittoria contro i D-Power in una partita della Kings League. La squadra cerca di recuperare terreno nella corsa al titolo. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole ai Gear 7, che ora mirano a mantenere il passo nelle prossime gare.

31 marzo 2026 – I Gear 7 vincono il match contro i D-Power e cercano di ritornare in carreggiata per la lotta al titolo. Le due squadre arrivavano alla gara da quattro sconfitte consecutive, i D-Power adesso contano cinque ko in sei giornate del secondo Split e devono cercare di uscire al più presto da questa crisi. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Dopo 17'', i D-Power passano in vantaggio con la rete di Vimercati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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