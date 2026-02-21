Kean al Milan | i dettagli dello scambio con la Fiorentina

Il Milan ha concluso un accordo con la Fiorentina per un importante scambio di giocatori, che coinvolge l’attaccante Kean. L’operazione prevede uno scambio diretto tra le due società, con dettagli ancora da definire ufficialmente. Kean si avvicina ai rossoneri, mentre un calciatore della Fiorentina si trasferisce in maglia rossonera. La trattativa si è sviluppata nel contesto del mercato estivo e interessa molti appassionati di calcio italiano.

Clamoroso affare tra Milan e Fiorentina in vista della prossima stagione: ecco tutti i dettagli dell’operazione. In vista della gara interna contro il Parma, in casa Milan si continua a monitorare con grande attenzione anche il calciomercato. Dopo il mancato arrivo di Mateta a gennaio per problemi sorti in seguito alle visite mediche, la dirigenza rossonera è ancora alla ricerca di un centravanti di qualità, che possa garantire un bel po’ di gol e permettere al Diavolo di compiere il definitivo salto di qualità. Camarda (Ansa Foto) – calciomercato.it Il prescelto è Moise Kean, vero e proprio pupillo di Massimiliano Allegri che lo ha già allenato alla Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Fiorentina-Milan: Allegri con Ricci e Fullkrug, Vanoli si affida a Kean |Diretta 0-0Nel match tra Fiorentina e Milan, Allegri schiera Ricci e Fullkrug, mentre Vanoli si affida a Kean.

Fiorentina-Milan alle 15: Allegri con Ricci e Fullkrug, Vanoli si affida a Kean |DirettaAlle 15 si affrontano Fiorentina e Milan in una partita importante per entrambe le squadre.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.