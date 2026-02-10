Tre mesi per riprendersi il Milan | Santiago Gimenez ora o mai più

Il Milan aspetta risposte da Santiago Gimenez. Il centravanti messicano è fermo da settimane a causa di un intervento alla caviglia e ora ha tre mesi di tempo per tornare in forma. I medici hanno detto che dovrà lavorare duramente, ma il club spera di riavere presto un’arma in attacco. La sua ripresa sarà decisiva per le prossime partite.

Tempo di risposte per Santiago Gimenez in casa Milan con il centravanti messicano che è rimasto fuori per diverse settimane per via dell'operazione alla quale si è sottoposto per cercare di sistemare la propria caviglia. Santiago Gimenez dovrà recuperare presto la miglior forma (Ansa Foto) – calciomercato.it La punta, anche tramite alcuni messaggi social, si è detta pronta a tornare in campo in vista della seconda parte di campionato per riconquistare la fiducia dei propri tifosi. Dopo un inizio di stagione incoraggiante per quello che ha riguardato le prestazioni, ma non la vena realizzativa, il classe 2001 si è fermato per sottoporsi a un'operazione alla caviglia che gli dava fastidio da diverso tempo.

