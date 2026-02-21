kate middleton la regola che impone a william per calmarsi

Kate Middleton ha deciso di stabilire una nuova regola per aiutare William a gestire l’ansia durante le occasioni pubbliche. La regola prevede di fare respiri profondi prima di ogni intervento e di prendersi alcuni secondi di pausa. La coppia cerca così di affrontare meglio le situazioni di pressione e di mantenere la calma. Questa strategia si sta rivelando utile anche per le altre persone che lavorano con loro.

Kate Middleton e William, come tutta la Famiglia Reale britannica, sta vivendo un momento di grande stress e nervosismo. Anche se sono abituati, è difficile mantenere il controllo e reprimere le emozioni, specialmente quando accadono eventi molto gravi come l’arresto di Andrea Mountbatten Windsor. Per questo la Principessa del Galles aiuta suo marito a non esplodere con alcune semplici regole che sono diventare la consuetudine. Kate Middleton e William, come la Famiglia Reale affronta i problemi gravi. Kate Middleton e William rischiano davvero di non salire sul trono dopo la crisi aperta dall’ arresto di Andrea.🔗 Leggi su Dilei.it

