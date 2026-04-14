Kabel quante emozioni | una vittoria importante

La Kabel conquista una vittoria significativa in casa contro la Pallavolo Cascina, in una partita combattuta e ricca di colpi di scena. La sfida si conclude con un punteggio di 3-2, dopo cinque set combattuti, con i parziali 25-15, 26-28, 23-25, 25-22 e 15-12. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi ai posti utili per i playoff di serie C maschile.

Prato fa due passi verso i play off di serie C maschile. Vittoria sofferta, ma bellissima, al termine di una gara ricca di colpi di scena e di pathos, per la Kabel, che si impone per 3-2 (25-15; 26-28; 23-25; 25-22; 15-12) sulla Pallavolo Cascina. Nel primo set Kabel in campo con Pontillo e Alpini in diagonale, Conti e Sottani al centro, Bandinelli e Menchetti di banda e Jordan Civinini libero. Ospiti che partono fortissimo (0-3 e 1-4), ma la Kabel tiene botta e controsorpassa (13-10). Prato gestisce bene ogni pallone e si porta sul 22-14, arrivando a portare a casa il primo parziale. Nel secondo set inizio equilibrato. Cascina prova a rientrare e la sfida torna equilibrata (16-15 e 19-19).🔗 Leggi su Lanazione.it

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